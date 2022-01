ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, arriva pillola contro virus

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Nel giorno l'Umbria fa segnare nuovi record negativi sul fronte dei contagi Covid - 3.967 in un giorno con gli attualmente positivi ora 30.584 - arriva un'arma in più contro il virus. E' la pillola di Merck per pazienti non gravi prescritta per la prima volta a una paziente dalla professoressa Daniela Francisci, direttrice del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Perugia.

L'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto ha annunciato che l'Umbria ha a disposizione 60 confezioni della pillola e "presto ne arriveranno altre". Ha comunque sottolineato che il farmaco "non è un'alternativa al vaccino". "La paziente alla quale è stata prescritta - spiega ancora l'assessore - farà il trattamento presso il proprio domicilio attraverso l'assunzione di quattro compresse, due volte al giorno, per cinque giorni. Il farmaco è rivolto a pazienti adulti con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid grave, da utilizzare il più precocemente possibile e al massimo entro cinque giorni. L'obiettivo principale di tali trattamenti è di contribuire a ridurre la quota di pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero".

Intanto dal report settimanale sulla pandemia elaborato dal Nucleo epidemiologico della Regione conferma che sono in forte aumento la curva epidemica legata al Covid, come pure la media mobile a sette giorni.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti al 4 gennaio è pari a 2.250 casi per 100 mila abitanti.

Diminuisce però l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni attestandosi a 1,86, anche se non viene escluso che questo dato possa essere collegato alle festività e quindi ad una minore capacità di eseguire tamponi. (ANSA).