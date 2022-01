Fino al 12 gennaio test antigenici gratuiti a tutti gli studenti

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - E' stato esteso fino al 12 gennaio, in Umbria, il programma di somministrazione di test antigenici rapidi per l'identificazione di eventuali casi di positività al Covid rivolto a tutti gli studenti, iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp), svolti sia presso gli Istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, che presso le Agenzie formative autorizzate.

Il provvedimento è stato approvato nell'ultima seduta del 2021 della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Paola Agabiti, ai fini della regolare ripresa delle attività didattiche dopo la pausa per le vacanze natalizie. I test, su base volontaria, gratuiti per la fascia d'età 0-6 anni e per tutta la popolazione scolastica, possono essere fatti nelle farmacie private e pubbliche che hanno aderito all'accordo con la Regione Umbria. (ANSA).