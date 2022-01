ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, picco casi e più ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - Ancora un picco di nuovi casi Covid giornalieri, 187, e altri 15 ricoverati in più negli ospedali dell'Umbria, 187 totali, dieci dei quali nelle terapie intensive (dato stabile) caratterizzano il quadro della pandemia nella regione che conta altri due morti per il virus.

Gli attualmente positivi raggiungono quota 27.816, 3.411 in più. I tamponi analizzati sono stati 6.859 e i test antigenici 19.437, con un tasso di positività sul totale pari al 14,49 per cento (era 12,86 per cento lunedì).

Un andamento epidemiologico in base al quale la Regione ritiene che "sussistano ragioni di emergenza sanitaria necessitanti il procrastinarsi della riapertura, dopo la sospensione natalizia, delle scuole di ogni ordine e grado". La ripresa delle lezioni è stata così rinviata al 10 gennaio.

Non è comunque il solo provvedimento preso dalla Giunta umbra per tutelare i più giovani. E' stato infatti esteso fino al 12 gennaio il programma di somministrazione di test antigenici rapidi per l'identificazione di eventuali casi di positività al Covid rivolto a tutti gli studenti, iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp), svolti sia presso gli Istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, che presso le Agenzie formative autorizzate. Il provvedimento è stato approvato su proposta dell'assessore Paola Agabiti, ai fini della regolare ripresa delle attività didattiche dopo la pausa per le vacanze natalizie. I test, su base volontaria, gratuiti per la fascia d'età 0-6 anni e per tutta la popolazione scolastica, possono essere fatti nelle farmacie private e pubbliche che hanno aderito all'accordo con la Regione Umbria. (ANSA).