Altri 15 ricoverati Covid in più e due morti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - Altri 15 ricoverati in più negli ospedali dell'Umbria, 187 totali, dieci dei quali nelle terapie intensive (dato stabile). Registrati altri due morti per il virus. Emerge dai dati sul sito della Regione.

I nuovi casi registrati nell'ultimo giorno sono 3.811 e fanno registrare un nuovo picco mentre i guariti certificati sono 398.

Gli attualmente positivi raggiungono quota 27.816, 3.411 in più.

I tamponi analizzati sono stati 6.859 e i test antigenici 19.437, con un tasso di positività sul totale pari al 14,49 per cento (era 12,86 per cento lunedì). (ANSA).