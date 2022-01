Tavolo per decidere su riapertura scuole Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - Sarà un Tavolo istituzionale in programma domani a decidere se in Umbria le scuole riapriranno il 7 gennaio come da programma. O se si possa valutare un rinvio a causa della crescita dei contagi Covid.

All'incontro parteciperanno l'assessore regionale Paola Agabiti, rappresentanti della Regione, i presidi e l'Ufficio scolastico regionale. Con loro anche i rappresentanti dei sindacati. (ANSA).