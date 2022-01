Prof. Francisci, crescita ricoveri per tanti contagi

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - L'aumento dei ricoverati positivi al Covid anche in Umbria è in qualche modo fisiologico con l'espandersi della pandemia. "Aumentano enormemente i casi e tra questi una percentuale seppure bassa di soggetti ha condizioni cliniche tali da rendere necessaria l'ospedalizzazione" ha spiegato la professoressa Daniela Francisci, direttrice della Clinica di malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Perugia, che così ha risposto all'ANSA.

"Possono essere le condizioni generali del paziente e non tanto la severità in sé della malattia Covid a far decidere per il ricovero" ha detto ancora la professoressa Francisci. "Nei non vaccinati invece - ha aggiunto - la malattia legata al Sars-CoV-2 può dare quadri severi anche in soggetti per il resto sani".

"La protezione dei vaccini verso l'infezione - ha ribadito Francisci - si attenua con il trascorrere del tempo per questo è importante eseguire la dose booster". (ANSA).