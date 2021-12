Rafforzate le misure per ospedali test e vaccinazioni

(ANSA) - PERUGIA, 31 DIC - Il rafforzamento delle misure organizzative per le attività ospedaliere, il potenziamento dell'offerta dei test e il coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella campagna di vaccinazione: la Giunta regionale dell'Umbria, con tre delibere mette in campo ulteriori misure per affrontare il contesto epidemiologico.

"Sebbene la pressione ospedaliera sia, al momento, ancora gestibile - sottolinea l'assessore alla Salute, Luca Coletto - l'aumentare del numero dei casi positivi inevitabilmente comporta anche un aumento progressivo del numero dei ricoveri con quello che ne consegue in termini di impiego del personale.

Per questo abbiamo deliberato di attuare lo scenario 4 del Piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera per l'emergenza Coronavirus, che prevede l'attivazione complessiva di 197 posti letto dedicati al Covid, di cui 72 all'ospedale di Perugia (dieci dei quali di terapia intensiva), 52 in quello di Terni (sei di questi di terapia intensiva), 30 all'ospedale di Città di Castello, e 42 in quello di Foligno (20 dei quali di terapia semintensiva). Prevista l'attivazione anche di 24 posti letto complessivi dedicati Covid nelle Rsa di Perugia e Terni".

"La strategia della Regione - aggiunge Coletto - è da sempre orientata a tre obiettivi irrinunciabili: salvaguardare il Servizio sanitario, gestire le attività socio-sanitarie assistenziali territoriali in modo da evitare il ricovero ospedaliero nei casi positivi pauci-sintomatici con adeguate terapie domiciliari" e "gestire le attività di tracciamento e testing".

E' stato inoltre disposto "il coinvolgimento dei Laboratori privati accreditati e autorizzati all'esecuzione del test molecolare nell'attività di testing dei soggetti presi in carico dal Servizio sanitario regionale, perché casi o contatti di caso Covid-19".

"La Giunta regionale - riferisce Coletto - ha stabilito l'applicazione della tariffa di 45 euro per il test molecolare e di 15 euro per il test antigenico".

Inoltre, è stato approvato lo schema del Protocollo d'intesa tra l'Università, la Regione Umbria e le Usl per il coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella campagna di vaccinazione. (ANSA).