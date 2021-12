In Umbria ricoveri per Covid stabili e un altro decesso

(ANSA) - PERUGIA, 31 DIC - Ricoveri per Covid sostanzialmente stabili negli ospedali umbri nelle ultime 24 ore: sono 131 in tutto, uno in più di ieri, dei quali nove (erano otto) in terapia intensiva. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a venerdì 31.

Si registra un'altra vittima (1.504 in totale) e i guariti sono 242. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.594, in calo del 28 per cento nell'ultimo giorno, mentre aumentano gli attualmente positivi, ora 19.403 (2.351 in più).

Sono stati analizzati 18.846 test antigenici e 6.304 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 10,31 per cento (13,9 giovedì).

Crescono infine del 14 per cento le persone in isolamento contumaciale, ora 19.272. (ANSA).