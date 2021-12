ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria il più alto tasso incidenza

(ANSA) - PERUGIA, 31 DIC - L'Umbria è la regione con il più alto tasso di incidenza in Italia dei casi di Covid: sono quattro le regioni dove il tasso è sopra mille su 100mila abitanti rispetto alla media nazionale che è di 783 e in Umbria i casi sono 1485 per centomila abitanti. Emerge dalla tabella dei dati sugli indicatori decisionali del Ministero della Salute, aggiornata al 30 dicembre, che accompagna il monitoraggio settimanale.

I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.594, in calo del 28 per cento nell'ultimo giorno, mentre aumentano gli attualmente positivi, ora 19.403 (2.351 in più). I ricoveri negli ospedali sono sostanzialmente stabili: sono 131 in tutto, uno in più di ieri, dei quali nove (erano otto) in terapia intensiva. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a venerdì 31. Si registra un'altra vittima (1.504 in totale) e i guariti sono 242. Il tasso di positività sul totale dei test (antigenici e molecolari) analizzati è pari a 10,31 per cento (13,9 ieri). Crescono infine del 14 per cento le persone in isolamento contumaciale, ora 19.272.

Hanno intanto raggiunto una percentuale del 32,72 i vaccinati con la terza dose e salgono all'82,27 per cento le prime somministrazioni.

La Giunta regionale dell'Umbria, con tre delibere approvate nella seduta odierna, ha disposto il rafforzamento delle misure organizzative per le attività ospedaliere per la gestione dell'attuale fase pandemica, il potenziamento dell'offerta dei test per la ricerca di Sars-CoV-2 e il coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella campagna di vaccinazione anti-Covid 19.

Ai fini della ripresa regolare delle attività didattiche dell'anno scolastico, la Giunta ha anche approvato l'estensione dal primo fino al 12 gennaio 2022 del programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi, su base volontaria e gratuita, a tutti gli studenti, fino alle superiori. E a Gualdo Tadino sarà eseguito uno screeening di massa di tutta la popolazione scolastica prima del prossimo rientro in classe. A studenti e personale docente e non docente di tutte le scuole della città verrà data la possibilità di sottoporsi a tamponi antigenici nasofaringei in forma gratuita e volontaria. (ANSA).