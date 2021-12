Via libera a piano attuativo per Castelluccio di Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Il piano attuativo di Castelluccio di Norcia ha ottenuto il via libera dalla Conferenza permanente convocata, in modalità telematica, dal presidente e commissario straordinario Giovanni Legnini. E' finalizzato ad assicurare la realizzazione coordinata degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e privati nonché delle infrastrutture interne all'abitato di Castelluccio.

Dopo Nottoria, Campi Alto, San Pellegrino ed i quattro nuclei di Ancarano, l'approvazione del piano di Castelluccio completa il percorso avviato nel 2017 per ricostruire le frazioni del comune di Norcia più danneggiate dai terremoti del 2016.Tra gli allegati di questo piano attuativo è stato inserito anche lo studio antisismico redatto dal prof. Marco Mezzi della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Perugia che ha ideato una soluzione innovativa di isolamento sismico al suolo, mai percorsa in nessuna ricostruzione, che prevede la realizzazione di due piastre indipendenti al di sopra delle quali ricostruire l'abitato utilizzando anche parte delle pietre recuperate dai crolli, dando vita quindi ad una ricostruzione rispettosa dell'ambiente ma nello stesso tempo sicura al punto da resistere anche a scosse superiori a quella di magnitudo 6,5 del 30 ottobre di 5 anni fa, cine assicurato dagli stessi progettisti.