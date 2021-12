Test Covid gratuiti a studenti Umbria per ripresa scuola

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Tamponi gratuiti per tutti gli studenti fino a 18 anni, in vista della riapertura delle scuole: li ha annunciati "a breve" la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei incontrando i vertici dei sindacati. Il costo dei test - è stato spiegato - sarà a carico dell'Amministrazione regionale.

Nel corso della riunione Tesei ha confermato che non è prevista una quarantena di 14 giorni per gli studenti delle classi dove è stato riscontrato un positivo, ma valgono le stesse regole, nazionali e regionali, del resto della popolazione. (ANSA).