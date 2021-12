Sindacati, non è possibile sanità ancora in affanno

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "Non è possibile che, a quasi due anni dall'inizio della pandemia la sanità dell'Umbria si trovi ancora una volta in affanno e in emergenza, con il personale costretto a farsi carico di tutte le carenze organizzative e di organico che non sono state ancora risolte": lo hanno sottolineato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari incontrando i vertici della Regione. Hanno poi esternato "l'indignazione delle cittadine e dei cittadini umbri, costretti alle interminabili file per i tamponi di questi giorni, che non solo hanno creato forti disagi alle famiglie coinvolte, ma hanno ostacolato il tracciamento e favorito ancora una volta la sanità privata".

I sindacati - è detto in una loro nota - hanno evidenziato anche le difficoltà del mondo lavoro e del sistema produttivo e il rientro a scuola. Hanno quindi ribadito tutta la loro contrarietà per la modalità con cui la Regione ha "coinvolto" le organizzazioni sindacali nella discussione sul piano sanitario regionale.

Cgil, Cisl e Uil hanno concordato con la Regione quattro interventi ritenuti prioritari: avviare tutti i tavoli su salute e sicurezza nelle direzioni delle aziende sanitarie e ospedaliere, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori della sanità e dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza, per una gestione partecipata dell'emergenza e dell'organizzazione del lavoro; tamponi gratuiti per gli studenti e le studentesse al rientro a scuola e per tutte le persone positive al termine del periodo di isolamento previsto; l'immediata implementazione dei centri per i tamponi e quindi del sistema pubblico di tracciamento; la convocazione di un tavolo permanente con Confindustria e le altre associazioni datoriali per gestire la nuova emergenza nei luoghi di lavoro e discutere di cassa integrazione Covid e ammortizzatori sociali.

"La risposta della Regione è stata positiva - affermano Sgalla, Manzotti e Molinari - ma sappiamo che oltre alla buona volontà espressa a parole serve una fase attuativa immediata e all'altezza dell'emergenza. Sarà nostro compito vigilare quotidianamente sull'attuazione di questi impegni". (ANSA).