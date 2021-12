Prorogata campagna test Covid gratuiti per studenti

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - E' stata prorogata fino al 31 marzo 2022 la campagna di screening tramite test antigenici rapidi gratuiti nelle farmacie pubbliche e private convenzionate dell'Umbria, per la popolazione scolastica rientrante nella fascia di età 0-12 anni. Lo ha annunciato Federfarma.

L'organizzazione sottolinea che le famiglie avranno quindi ancora a disposizione un importante strumento per contrastare la diffusione del Covid, in un periodo considerato particolarmente delicato considerato l'aumento dei contagi. La campagna prevede la possibilità, per gli studenti, di sottoporsi a un test antigenico rapido gratuito ogni 15 giorni. (ANSA).