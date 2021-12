Odg e Assostampa incontrano cdr Rai Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Alla luce dello sciopero indetto alla Rai per protestare contro "la decisione unilaterale dei vertici aziendali di tagliare l'edizione notturna del notiziario", la vice presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Donatella Binaglia e il consigliere delegato ai rapporti con il il sindacato Riccardo Regi, insieme alla vice presidente dell'Associazione stampa umbra, Luana Pioppi, hanno incontrato due dei membri del cdr, Lorenzo Materazzini e Riccardo Milletti, nella sede Rai di Perugia.

Oltre a ribadire la vicinanza ai colleghi per la vertenza in atto, Odg dell'Umbria e Assostampa - si legge in una nota sindacale - "hanno posto l'attenzione sull'importanza che l'informazione pubblica riveste per il territorio regionale e hanno chiesto, ciascuno in base alle proprie competenze, di essere informati sulla trattativa in corso. Entro il 9 gennaio i vertici Rai dovranno infatti definire mansioni, coperture redazionali di eventi di cronaca e attualità, turni serali e quant'altro necessario all'organizzazione del lavoro dei colleghi".

In base a ciò, Odg e Assostampa hanno chiesto ai rappresentanti del cdr di Rai Umbria "di comprendere quali ripercussioni potranno determinare tali direttive sia sull'operatività e il lavoro dei colleghi che sulla qualità e tempestività dell'informazione che il servizio pubblico è comunque tenuto a garantire". (ANSA).