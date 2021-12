Isuc, niente più servizi 31 da dicembre nonostante Assemblea

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Dopo il 31 dicembre l'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea, "non sarà più in grado di fornire i servizi sino ad ora assicurati nonostante le recenti disposizioni dell'Assemblea legislativa". Lo ha annunciato la segreteria dello stesso Isuc.

"Nessun collaboratore sarà presente per accogliere ricercatori; leggere e rispondere alla posta elettronica; organizzare presentazioni di libri; iniziative convegnistiche e seminariali; intrattenere relazioni con i soci istituzionali e ordinari; realizzare attività editoriali e tantomeno percorsi didattici per le scuole. Anche da ciò deriva la totale impossibilità di organizzare qualsiasi attività di ricerca storica che ha caratterizzato l'Isuc nei suoi lunghi anni di vita".

L'Istituto informa inoltre che dal 30 dicembre "a nessuno dei collaboratori in scadenza sarà consentito di entrare nei locali Isuc poiché sono state sostituite le serrature delle porte di accesso". (ANSA).