Da medico e pediatra riferimento test per contatti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Da venerdì 31 dicembre in Umbria i contatti di un caso positivo al Covid già presi in carico dalla Asl potranno sottoporsi ai test antigenici di fine quarantena anche presso il loro medico o pediatra di riferimento. Lo ha annunciato il Commissario per l'emergenza della Regione, Massimo D'Angelo.

Palazzo Donini spiega che i test vanno eseguiti dopo "almeno sette giorni" di quarantena, nel caso il soggetto risulti vaccinato con ciclo completo, e dopo dieci giorni nel caso di un non vaccinato. Sarà poi il medico o pediatra a provvedere alla registrazione nel sistema tessera sanitaria e in maniera automatica l'esito sarà trasferito alla Asl di competenza. Il risultato negativo del test determinerà la fine della quarantena, senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Azienda sanitaria. A tal fine le Asl stanno distribuendo circa 18.000 tamponi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Secondo quanto appreso dall'ANSA la procedura è valida in base alle norme ora in vigore. (ANSA).