Crescono numeri somministrazioni vaccini in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Crescono i numeri delle vaccinazioni per il Covid in Umbria. Nell'ultimo giorno sono state infatti somministrate 859 prime dosi, uno dei dati più alti degli ultimi giorni secondo quanto riporta il portale della Regione. Con una copertura pari all'82,19 per cento dei residenti.

Sono state invece 705 le seconde dosi fatte, l'81 per cento dei vaccinabili, mentre sfiorano le otto mila le terze, 7.993, inoculate al 31,74 per cento dei residenti. (ANSA).