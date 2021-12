Comune Città di Castello riattiva lavoro agile

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 30 DIC - Riattivato il lavoro agile al Comune di Città di Castello in seguito all'emergenza legata alla pandemia. L'Amministrazione comunale lo ha deciso su proposta dell'assessore alle Risorse Umane, Michela Botteghi.

Le attività "indifferibili" da rendere in presenza - spiega il Comune in una nota - sono protezione civile, polizia locale, stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria, rilascio di carte di identità in caso di comprovata necessità, attività urgenti dei servizi sociali, protocollo comunale, attività urgenti dei servizi finanziari, di gestione e salvaguardia del sistema informatico, segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso, attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone, erogazione dei servizi di asilo nido, scola materna e servizi ausiliari agli stessi, di trasporto scolastico. (ANSA).