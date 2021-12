Bambini e mamma soccorsi su terrazzo dopo incendio casa

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 30 DIC - Tre bambini, di otto, quattro e tre anni, e la loro mamma sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo che erano rimasti intrappolati sul terrazzo del loro appartamento invaso dal fumo in seguito a un incendio. E' successo a San Pellegrino, una frazione di Gualdo Tadino.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana - riferiscono gli stessi pompieri - ha premesso di domare le fiamme e raggiungere i piccoli insieme alla madre.

Portati fuori dall'abitazione, sono stati assistiti al personale del 118 e portati all'ospedale di Branca per le conseguenze dell'inalazione del fumo. La donna e i tre figli soccorsi dai vigili del fuoco sono stati subito dimessi dall'ospedale di Branca. Alla madre dei piccoli sono state riscontrate ustioni di primo grado al volto e alle mani. Per lei una prognosi di pochi giorni. Praticamente illesi i bambini.