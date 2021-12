ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, Prociv per tracciare casi

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - La Protezione civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, supporteranno in Umbria l'attività di tracciamento dei casi Covid. Questo per fare fronte all'aumento esponenziale dei casi emerso negli ultimi giorni.

Una crescita evidente dal monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe secondo la quale nella regione sono aumentati del 257,6 per cento i nuovi casi Covid nella settimana 22-28 dicembre rispetto a quella precedente. Anche se riguardo alle vaccinazioni, l'Umbria fa meglio della media italiana. Nella settimana oggetto del monitoraggio infatti la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79% (media Italia 78,1%) cui aggiungere un ulteriore 3,3% (3,2%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è invece del 62,1% (media Italia 58,9%).

I dati quotidiani della pandemia sembrano comunque mostrare almeno per il 30 dicembre un rallentamento dei contagi.

Nell'ultimo giorno sono infatti emersi 3.328 nuovi positivi, più 5 per cento nelle 24 ore, scaturiti dall'analisi di 6.280 tamponi e 17.637 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 13,9 per cento (era 13,67 il giorno precedente).

Salgono a 130 i ricoverati Covid, otto in più rispetto a mercoledì mentre restano otto i posti occupati nelle terapie intensive e non si registrano altri morti.

In attesa dei prossimi provvedimenti della Regione, apre intanto presso l'Azienda ospedaliera di Perugia il modular hospital che verrà utilizzato per il ricovero di sei pazienti affetti da Covid che hanno bisogno di un'assistenza ordinaria o sub-intensiva.

E ci si attrezza ulteriormente anche sul fronte della prevenzione. E' stata quindi prorogata fino al 31 marzo 2022 la campagna di screening tramite test antigenici rapidi gratuiti nelle farmacie pubbliche e private convenzionate dell'Umbria, per la popolazione scolastica rientrante nella fascia di età 0-12 anni. (ANSA).