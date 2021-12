A Perugia rispetto normative prevenzione Covid

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - A Perugia vengono rispettate le normative legate per la prevenzione del Covid e sull'uso del Green pass. Emerge dai controlli condotti dai carabinieri nella settimana dal 20 al 27 dicembre, in centro e in periferia.

I militari hanno proceduto alla verifica a campione di 296 persone e di 90 attività ed esercizi commerciali, relativamente al riscontro del Green pass, riscontrando una sola irregolarità per il non rispetto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (ANSA).