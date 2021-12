Interventi Rfi per 10 milioni tra Terni e Spoleto

(ANSA) - TERNI, 29 DIC - Portati a termine da Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale tra Terni e Spoleto, lungo il tratto umbro della Roma-Ancona.

In particolare - riferisce Rfi - sono stati integralmente rinnovati circa 12 chilometri di binario, attraverso l'utilizzo di 18 mila tonnellate di pietrisco per la massicciata, 1.500 tonnellate di rotaie e 20 mila traversine. Nell'ambito del progetto volto a mitigare il dissesto idrogeologico, sono stati inoltre condotti interventi di consolidamento e messa in sicurezza di pareti rocciose tra Terni e Giuncano.

I lavori - svolti prevalentemente di notte per non creare intralci alla circolazione ferroviaria - hanno visto l'impiego giornaliero di circa 50 uomini tra tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici ed hanno richiesto un investimento complessivo di poco inferiore ai 10 milioni di euro. (ANSA).