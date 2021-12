Cantone visita mostra Raffaello giovane a Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 29 DIC - Visita del procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, alla mostra 'Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo' allestita alla Pinacoteca comunale tifernate, fino al prossimo 9 gennaio.

Accompagnato dal Professor Enrico Carloni, docente universitario, esperto nelle tematiche dell'anticorruzione e trasparenza, già assessore comunale è il magistrato è stato accolto dall'assessore alla Cultura, Michela Botteghi, che ha portato i saluti del sindaco, Luca Secondi e della giunta comunale.

"Ero curioso di poter visitare la mostra - ha sottolineato Cantone - perché avevo letto e visto tanto sui media regionali, nazionali ed internazionali. La Pinacoteca non è solo la mostra di Raffaello è molto altro: già l'edificio è bellissimo, un'altra di quelle scoperte italiane. Poi sapere, grazie alle puntuali spiegazioni, che Raffaello è stato qui e capire che cosa ha preso dalla cultura, dall'esperienza di quel periodo e di quel mondo, da questa realtà è ancora più interessante.

Questa dovrà essere la forza del Paese, l'arte è il biglietto da visita principale e bisogna essere in grado di offrire agli stranieri e non solo agli italiani un'arte che sia appetibile perché non basta solo visitare i musei, bisogna essere in grado di creare le condizioni perché chi entra all'interno del museo capisca". "Ho visto, il contributo napoletano, fra i più belli di Raffaello", ha proseguito il procuratore - è detto in una nota del Comune - soffermandosi anche sugli aspetti legati alla fruizione dell'offerta artistico-culturale di musei, teatri e cinema in un momento particolarmente difficile a causa della pandemia. "Credo che questi sono i luoghi dove è più razionale mantenere l'apertura, dove non c'è assembramento: ovviamente con le giuste cautele". (ANSA).