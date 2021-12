Assessore Umbria, antigenici gratis per meno abbienti

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Chiede la gratuità per i test antigenici per la ricerca del Covid per le famiglie meno abbienti l'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto, il quale alla luce dell'andamento epidemiologico che vede un'impennata di casi positivi prodotti dalla variante Omicron e le conseguenze della pandemia sull'economia dei nuclei familiari, avanzerà la proposta alla Commissione Salute della Conferenza della Regioni nella riunione di venerdì.

"Il costo dei tamponi molecolari - spiega Coletto all'ANSA - è a carico del Governo e delle Regioni mentre quelli antigenici vanno acquistati in farmacia. Visto il grande uso che ormai se ne fa, è importante che l'Esecutivo nazionale intervenga per la gratuità per le famiglie numerose i cui componenti che potevano farlo, si sono vaccinati con due dosi o anche con la terza. I criteri poi, saranno definiti dal Ministero della Sanità che saprà decidere al meglio".

Questo, per Coletto, per "dare continuità al monitoraggio sulla diffusione del virus". "Controllo - conclude l'assessore - che si svolge in maniera sempre più autonoma da parte delle famiglie". (ANSA).