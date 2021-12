Tesei,subito altri 50 tracciatori in Umbria per nuova fase Covid

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Prenderanno servizio "immediatamente" in Umbria altri 50 tracciatori per seguire la nuova fase Covid. Ad affermarlo è stata la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, rispondendo all'opposizione che in Assemblea legislativa ha accusato la Regione Umbria di "caos e confusione" nella gestione del Covid.

Tesei che ha poi sottolineato come "non rispondano al vero le notizie date della diminuzione dei tracciatori".

"Le nuove disposizioni che sono state fornite dalla sanità regionale - ha detto Tesei - spiegano con chiarezza le procedure da seguire ma i numeri straordinari dati dalla propagazione della variante Omicron stanno comportando delle innegabili difficoltà, soprattutto nel tracciamento dei contatti dei positivi". Per Tesei "una situazione però che sta riguardando tutto il Paese". (ANSA).