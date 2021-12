In Umbria picco di contagi al Covid e dieci ricoveri in più

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - C'è un picco di nuovi positivi emersi in Umbria nelle ultime 24 ore: sono 2.717, più 190,59 in 24 ore, con un aumento di dieci ricoverati negli ospedali e una nuova vittima (1.502 in tutto dall'inizio della pandemia). Otto (uno in meno) i posti occupati nelle terapie intensive. I guariti sono 132 e gli attualmente positivi crescono del 30% e sono 11.091.

Sono stati analizzati quasi 25.800 test (fra antigenici e molecolari) ed il tasso di positività è pari a 10,5 pr cento (era 10,46 lunedì). E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a martedì 28. (ANSA).