Gli umbri investono nella casa e ristrutturano,prezzi appetibili

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Il 2021 è stato un anno movimentato per l'immobiliare con gli investimenti in crescita sia per l'acquisto delle abitazioni sia per le ristrutturazioni.

E' quanto emerge dal Report a cura di Mauro Cavadenti Gasperetti del comitato di vigilanza della Borsa Immobiliare dell'Umbria. "Volumi importanti che hanno confermato la ripresa sulla spinta degli incentivi fiscali e sull'affidabilità del mattone che - evidenzia Cavadenti Gasperetti nel suo focus - rimane un punto di riferimento per le famiglie".

Le previsioni per il 2022 - è detto in una nota della Camera di commercio dell'Umbria - confermano la tendenza alla crescita con compravendite che avranno soprattutto come protagonisti i giovani che sono alla ricerca della prima casa, spinti dagli incentivi dei bonus dedicati agli Under 36. L'ottimismo è dettato da due fattori principali: il primo è quello della proroga dei Bonus casa; il secondo è quello relativo ai prezzi degli immobili che in Umbria "sono appetibili" in quanto non hanno subito variazioni in aumento rilevanti. Gli immobili con i prezzi più bassi sono quelli classificati come "da ristrutturare" che possono essere riqualificati abbattendo i costi per i lavori grazie agli incentivi fiscali.

La Borsa Immobiliare dell'Umbria da anni elabora un listino dei prezzi trimestrali che riguarda i principali comuni umbri classificando gli immobili per stato di manutenzione e per ubicazione. Perugia ha uno dei più ampi ventagli che va dai 300 della periferia fino ai 1.200 del centro storico, Terni da 300 a 900, Assisi da 500 a 1.100, Città di Castello da 400 a 1000, Foligno da 350 a 550, Gubbio da 300 a 750, Orvieto da 400 a 1200, Spoleto da 300 a 900, Todi da 300 a 1000.

"Prezzi bassi, incentivi fiscali, sconti in fattura che si trasformano in fondo perduto, tassi dei mutui convenienti, nuove esigenze abitative - assicura Cavadenti Gasperetti - sono gli elementi in grado di incentivare l'interesse verso l'investimento immobiliare che oggi è al centro della ripresa economica del paese" (ANSA).