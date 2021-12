Covid, Bori chiede il commissariamento della Sanità umbra

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - "Un commissariamento della Sanità per salvare l'Umbria e gli umbri, prima che sia troppo tardi, dall'incompetenza e dall'inadeguatezza di chi ci governa". Lo chiede il consigliere regionale Tommaso Bori (Pd-vicepresidente della Commissione Sanità) in una "lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza e al Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario governativo per l'emergenza Covid".

"L'Umbria, il 28 dicembre conta 2.717 contagi in un solo giorno e 112 ricoverati. Sono numeri da brivido che la portano a uno dei peggiori livelli nazionali, e a registrare il dato regionale più nefasto dallo scoppio della pandemia ad oggi. La gravità della situazione - dice Bori - è resa ben più problematica dall'incapacità e dalle continue e ripetute scelte sbagliate della Giunta Tesei, che 'amministra' goffamente la nostra regione, e che ha fatto ripiombare l'Umbria nel caos e nell'emergenza, riportando i cittadini in una situazione che pensavano di aver ormai superato da tempo. L'amministrazione Tesei, in questi mesi, è parsa ben più impegnata a smantellare la sanità pubblica, piuttosto che a rispondere alle necessità legate alla pandemia".

"La mala gestione delle risorse e la mancanza di personale - prosegue Bori - unite ad una comunicazione frammentata, poco chiara e niente affatto coerente con le scelte assunte fino ad oggi, contribuiscono ad aumentare il caos. Gli umbri si sono svegliati non sapendo se e quando potranno effettuare un tampone, né quanto dovranno pagare nel momento in cui vorranno conoscere la loro condizione, ormai obbligati a rivolgersi al privato. Da oggi - osserva, fra l'altro, il consigliere Dem - i contatti dei positivi non verranno più tracciati e tutto sarà delegato al buon senso dei singoli, buon senso che, però, da solo non può bastare: senza tracciamento gli isolamenti saranno fiduciari e non più diretti dall'Usl, cosa che genererà enormi problemi ai lavoratori che si troveranno, nel migliore dei casi, a dover andare in ferie per garantire la sicurezza di tutti".

