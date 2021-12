ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria picco di positivi in 24 ore

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - C'è un picco di nuovi positivi emersi in Umbria nelle ultime 24 ore: sono 2.717, più 190,59 in 24 ore, con un aumento di dieci ricoverati e una nuova vittima (1.502 in tutto). Otto (uno in meno) i posti occupati nelle terapie intensive. I guariti sono 132 e gli attualmente positivi crescono del 30% e sono 11.091.

Particolarmente numerosi i test analizzati, quasi 25.800 (fra antigenici e molecolari) ed il tasso di positività è pari a 10,5 per cento (era 10,46 lunedì). E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a martedì 28.

Intervenendo in consiglio regionale, la presidente Donatella Tesei ha affermato che "l'Umbria in questa fase, in attesa di risposte e regole per risolvere tracciamento e quarantene e su cui il Cts nazionale sta ragionando, non è né inerme, né sta a guardare e continuerà ad avere attenzione massima in un quadro in costante mutamento". "La caratteristica della variante Omicron - ha sottolineato Tesei - porta ad un incremento con raddoppio giornaliero di contagi ma questo avviene in tutte le regioni d'Italia". Con questi "numeri straordinari", ha poi spiegato la presidente, "il sistema sanitario è chiamato ad uno sforzo enorme per tracciamento, quarantene e tamponi". "D'altro canto però - ha proseguito - le ospedalizzazioni, seppur in crescita, sono nettamente inferiori rispetto al passato. E non abbiamo mai abbassato la guardia nemmeno sui vaccini".

Donatella Tesei ha anche annunciato che prenderanno servizio "immediatamente" in Umbria altri 50 tracciatori.

Ma il consigliere regionale Tommaso Bori (Pd-vicepresidente della Commissione Sanità) in una lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza e al generale Francesco Paolo Figliuolo, ha chiesto "il commissariamento della Sanità per salvare l'Umbria e gli umbri, prima che sia troppo tardi, dall'incompetenza e dall'inadeguatezza di chi ci governa".

Intanto quasi il 30 per cento degli umbri ha ricevuto la terza dose di vaccino. Sono 256.620 cittadini in tutto, dei quali 6.498 nella sola giornata di lunedì 27. La prima dose è stata somministrata all'82 per cento della popolazione, 706.848 persone, 710 delle quali lunedì. (ANSA).