Valori Pm10 rientrati nella norma a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Migliora la qualità dell'aria a Foligno e a partire da martedì 28 dicembre, cesseranno le misure di limitazione del traffico.

Erano state disposte dall'ordinanza che entra in vigore quando i valori del Pm10 superano i limiti per tre giorni consecutivi.

Questi valori - come risulta dal sito dell'Arpa - sono rientrati nella norma nei giorni 24-25-26 dicembre. (ANSA).