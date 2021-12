Oltre mille terze dosi vaccino fatte a Santo Stefano

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Sono state oltre mille, 1.106 per la precisione, le terze dosi di vaccino Covid fatte in Umbria nella giornata di Santo Stefano. Il totale è ora oltre 250 mila, 250.122, pari al 29,13 per cento dei residenti. Lo riporta il sito della Regione.

Le prime dosi sono state invece 32 e 57 le seconde, con una copertura rispettivamente del 81,92 e 80,75 per cento della popolazione. (ANSA).