In Umbria ricoverati Covid tornano sopra quota cento

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Tornano a superare quota cento i ricoverati Covid in Umbria, 102, nove in più rispetto al giorno di Santo Stefano. Resta invece invariato il numero dei posti occupati nelle terapie intensive, nove, e non ci sono nuovi morti per il virus. E' il quadro che emerge dai dati sul portale della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 935 nuovi casi e 49 guariti, con gli attualmente positivi ora 8.507, 886 in più rispetto al 26 dicembre.

Sono stati analizzati 2.331 tamponi e 6.607 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 10,46 per cento (era 11,2 per cento il giorno precedente). (ANSA).