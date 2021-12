In Umbria positivi Covid e isolati quasi stesso livello

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Sono cresciuti entrambi del 12 per cento nell'ultimo giorno gli attualmente positivi al Covid, ora 8.507, e le persone in isolamento contumaciale, 8.405, in Umbria. Quasi 17 mila persone complessivamente su poco più di 860 mila residenti.

Dall'inizio della pandemia sono stati registrati complessivamente 77.032 casi di Covid e 67.024 guariti. (ANSA).