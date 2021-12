Da suore clausura calendario con i brani della Bibbia

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Un anno di clausura racchiuso in un calendario: ogni mese un riferimento alla Bibbia, ai testi sacri e alla realtà. E' quanto propone il calendario delle monache clarisse Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani (quattro secoli e più di storia), a Città di Castello.

Il terzo da loro realizzato.

Come già avvenuto per 2020 e 2021 anche per il 2022 grazie agli "scatti" d'autore di Silvio Ficarra e Giuseppe Marsoner, lo scorrere dei mesi sarà scandito nel calendario dalla "Parola di Dio". "Le parole che troverete - spiega suor Chiara, una delle otto sorelle del monastero attraverso una nota diffusa dal Comune - vogliono essere un invito a ritornare sulle pagine della Sacra Scrittura per scoprire quanto esse hanno ancora oggi qualcosa da dire alla nostra umanità. La Bibbia ci insegna a vedere con 'occhi nuovi' gli altri, il mondo e gli eventi anche drammatici dell'esistenza: è il paradosso del cristianesimo che vede negli inferi il 'luogo' dove nasce il nuovo di Dio. Il nostro augurio e la nostra preghiera è che tutti noi possiamo avere occhi che in qualche modo vedono l'invisibile, anche e soprattutto nel buio della prova e della disperazione".

Da gennaio a dicembre ogni mese del 2022 il calendario delle suore di clausura propone foto in bianco e nero di momenti inediti di vita monastica quotidiana mai visti prima d'ora affiancati da brani della Bibbia, di testi sacri e considerazioni che collegano il passato al presente.

"Il calendario e la pregevole attività di comunicazione all'esterno che le suore svolgono da tempo rappresentano per la città, la regione il nostro Paese, un valore aggiunto anche di promozione sotto il profilo turistico, quello religioso, dei cammini, degli itinerari, oltreché soprattutto dei valori e del vero senso della vita", ha precisato l'assessore al Turismo, Letizia Guerri. (ANSA).