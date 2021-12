Resta incastrato in tombino per recuperare il cane

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alla periferia di Perugia per soccorrere un uomo rimasto incastrato in un tombino nel tentativo d recuperare il cane. Sia lui sia l'animale stanno bene.

L'intervento è stato condotto da personale del distaccamento di corso Cavur e della centrale. L'uomo ha tentato di recuperare il cane da solo ma si è incastrato all'altezza della vita. Non era ferito, ma i vigili del fuoco lo hanno trovato stremato, essendo rimasto lì per circa due ore. (ANSA).