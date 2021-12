Card. Bassetti in buone condizioni, continua lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Sono buone le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti che il giorno di Natale è risultato positivo al Covid che lo aveva già colpito lo scorso anno.

Secondo quanto risulta all'ANSA in isolamento nel suo appartamento della curia di Perugia, della quale è arcivescovo, il presidente della Cei continua a svolgere a distanza diversi impegni.

In particolare il cardinale Bassetti continua a tenersi in contatto con diversi suoi collaboratori.

Al momento non sono comunque previste comunicazioni ufficiali da parte della Curia. Un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del cardinale Bassetti è previsto nei prossimi giorni. (ANSA).