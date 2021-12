Si arresta crescita nuovi casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - Si arresta nel giorno di Natale l'incremento dei nuovi positivi al Covid in Umbria, 1.117 nell'ultimo giorno, il 9,1 per cento in meno rispetto al venerdì. Non sono state registrate nuove vittime per il virus mentre resta sostanzialmente stabile la pressione sul sistema ospedaliero, con 77 ricoverati, uno in più mentre restano otto i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Sono stati analizzati 5.329 tamponi e 19.749 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 4,4 per cento in calo rispetto al 4,98 del giorno precedente.

I guariti sono stati 147, con gli attualmente positivi ora 7.408, 970 in più. (ANSA).