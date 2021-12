ANSA-IL-PUNTO/ COVID: nuovo record di contagi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - Nuovo record assoluto di contagi al Covid dall'inizio della pandemia in Umbria: con i 1.229 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, si supera del 32% il precedente record raggiunto nella giornata di ieri. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 24 dicembre.

In aumento anche i ricoveri (76, tre in più) e con altri due decessi avvenuti nell'ultimo giorno, le vittime superano quota 1.500 (1.501).

Stabili a otto le terapie intensive e i guariti sono 163.

Gli attualmente positivi salgono a 6.438 (1.064 in più). Il tasso di positività è pari al 4,98 per cento (4,6 giovedì).

Intanto, quasi 245 mila umbri (244.808) hanno già ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid, pari al 28,5 per cento dei residenti vaccinabili. Di questi, 7.510 nella sola giornata di giovedì, secondo i dati della Regione.

Sono stati invece 701 i cittadini che nell'ultimo giorno hanno ricevuto la prima somministrazione di vaccino, 705.843 in tutto, con una percentuale dell'81,88. I prenotati sono al momento 153.891.

Ed è polemica da giorni in Umbria per le lunghe file che si formano in molti centri nei punti in cui vengono eseguiti i tamponi.

Oggi il consigliere regionale Thomas de Luca (M5s). definisce "semplicemente vergognoso" il fatto che "non venga dato seguito alla delibera del 3 dicembre 2020 che fu votata all'unanimità dall'Assemblea regionale per l'attivazione di corsie preferenziali per bambini fino a sei anni, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza e pazienti oncologici e immunodepressi".

Mentre il portavoce della minoranza in Regione, Fabio Paparelli, e la capogruppo Pd, Simona Meloni, chiedono alla Giunta regionale di "creare una corsia preferenziale per i test da riservare ai casi sospetti riscontrati nelle scuole, cercando di velocizzare il più possibile l'analisi e la comunicazione dei risultati". (ANSA).