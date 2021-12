Vaccini anche a Natale e Santo Stefano in Usl Umbria 1

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Vaccinazioni anche nelle mattine di Natale e Santo Stefano nel territorio dell'Usl Umbria 1.

L'aperura dei punti di somministrazione è stata decisa dalla Direzione generale dell'Azienda sanitaria "vista la situazione pandemica e l'incidenza dei nuovi contagi, grazie alla preziosa collaborazione dei Direttori dei sei Distretti e del personale sanitario e amministrativo.

Le vaccinazioni riguarderanno - specifica la Usl in una nota - "solo per le persone che nel frattempo, tramite il portale regionale, avranno prenotato le somministrazioni (prenotabili già da oggi)".

L'azienda "ringrazia tutto il personale che costantemente opera per garantire gli interventi assistenziali per i cittadini". (ANSA).