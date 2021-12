Squarta, FdI, bollettini diano solo ricoveri e decessi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - "I bollettini giornalieri sulla pandemia da Covid diano solo i dati sugli ospedalizzati e sui decessi. Basta solo con il numero dei positivi": è la proposta che fa Marco Squarta, esponente di Fratelli d'Italia e presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. "La gente si sente massacrata a livello mentale, viene bombardato il cervello delle persone" aggiunge in un post su Facebook.

Squarta rivolge comunque un nuovo appello a vaccinarsi.

"L'unica certezza che abbiamo - sottolinea - è che grazie ai vaccini si muore molto di meno e si va molto di meno in ospedale. Quindi vacciniamoci tutti. Personalmente farò la terza dose alla scadenza dei cinque mesi e un giorno. Per me stesso e per la collettività".

Squarta ha quindi sottolineato che "molte dichiarazioni del Governo e di alcuni virologi hanno creato confusione nelle persone". "Invito tutti - conclude Squarta - a essere ancora più prudenti e a vaccinarsi". (ANSA).