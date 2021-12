Sicilia direttore Distretto Media Valle Tevere

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Dal primo gennaio 2022 Luigi Sicilia sarà il nuovo direttore del distretto della Media Valle del Tevere. Sostituirà la dottoressa Maria Donata Giaimo, che andrà in pensione.

L'Usl Umbria 1 spiega in una nota che il nuovo incarico "sarà attribuito per un periodo di tre anni fatti salvi eventuali mutamenti degli assetti organizzativi derivanti dal Piano sanitario regionale e o diversa configurazione dell'atto aziendale acquisito".

Il dottor Sicilia, che continuerà a mantenere le funzioni connesse alla responsabilità del Servizio di staff Sicurezza aziendale, già conosce il territorio avendo avuto un incarico in passato di responsabilità in direzione medica nel presidio ospedaliero della Media Valle del Tevere. (ANSA).