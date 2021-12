Rifondazione comunista in piazza a Terni contro carovita

(ANSA) - TERNI, 23 DIC - Rifondazione Comunista in piazza, a Terni, nell'ambito della raccolta firme organizzata per denunciare le politiche del Governo che, secondo gli esponenti del partito, "stanno permettendo una vergognosa speculazione sui rincari delle utenze e di tutti i principali beni di consumo".

"I bassi salari - dicono da Rc - rendono l'aumento delle bollette insostenibile per tante famiglie" e per questo "il bonus va subito esteso a nuclei con Isee minore di 15 mila euro e va bloccato immediatamente il distacco per morosità incolpevole".

Per Rifondazione occorre inoltre impedire alle aziende energetiche che "scarichino i costi delle materie prime e delle emissioni di CO2 in bolletta, fissando dei tetti agli aumenti o tassando di più i loro super-profitti". "La privatizzazione del settore energetico - conclude il partito - rende il costo delle bollette dipendente dalla logica speculativa del profitto privato: lo Stato deve tornare a gestire direttamente il settore energetico, secondo una logica di bene pubblico". (ANSA).