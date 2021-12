Personale Polizia Perugia porta dolci a bambini in ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Personale della questura di Perugia e del Compartimento polizia postale e delle comunicazioni si è recato presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia e al residence "Daniele Chianelli" per regalare ai piccoli degenti un sorriso e dei dolci natalizi, in collaborazione con Nestlè-Baci Perugina.

La consegna è avvenuta all'aperto, nel rispetto della normativa finalizzata alla prevenzione e diffusione del contagio da Covid. Erano presenti il questore Giuseppe Bellassai e la dirigente del Compartimento della Polizia postale Michela Sambuchi. Ad accoglierli il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Giuseppe De Filippis, la direttrice amministrativa Cristina Clementi alla presenza della dottoressa Elena Mastrodicasa, Oncoematologia pediatrica, del professor Alberto Verrotti, direttore della Clinica pediatrica, e del dottor Lorenzo Duranti, coordinatore infermieristico Dipartimento materno infantile.

Successivamente il presidente del "Comitato per la Vita Daniele Chianelli" Franco Chianelli ha ricevuto i rappresentanti della Polizia presso il "Residence Daniele Chianelli". (ANSA).