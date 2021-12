Oltre 500 controlli norme Covid a Perugia, una irregolarità

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Su 486 persone e 126 attività ed esercizi commerciali controllati a campione a Perugia dai carabinieri per verificare il rispetto delle norme anti Covid è stata accertata una sola irregolarità per il mancato rispetto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

I controlli hanno interessato il centro e la periferia del capoluogo umbro, anche contro eventuali fenomeni d'illegalità.

Secondo i carabinieri i dati "evidenziano come vi sia un grande buon senso da parte della cittadinanza, nonché una risposta diligente degli esercizi pubblici". (ANSA).