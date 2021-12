Inaugurata a Gubbio passerella pedonale Logge Tiratoi

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 23 DIC - E' stata inaugurata a Gubbio la passerella pedonale che tramite un locale al piano terra delle Logge dei Tiratoi della Lana attraversa il torrente Camignano mettendo in comunicazione piazza San Giovanni con piazza 40 Martiri.

Realizzato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia nell'ambito del progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio approvato dalla Giunta comunale nel 2015, il collegamento viene considerato una via d'accesso "diretta e semplificata" tra le due piazze, offrendo nel contempo "un colpo d'occhio spettacolare sulla città".

"Dopo anni di attesa - afferma la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo - siamo particolarmente felici, soprattutto in una fase così difficile, di essere riusciti a consegnare a cittadini e turisti una nuova modalità di accesso alla città proprio nel periodo natalizio, il momento dell'anno in cui Gubbio si riempie di luci, mercatini, eventi e tradizioni. La nostra Fondazione crede fortemente nelle potenzialità delle Logge dei Tiratoi della Lana come volano di sviluppo turistico-culturale. Abbiamo investito e continueremo ad investire risorse per promuoverla attraverso mostre, convegni ed eventi culturali e per contribuire, insieme alle istituzioni e alle altre realtà socio-economiche del territorio, alla valorizzazione e alla fruizione dei suoi spazi nell'ambito del più globale progetto di riqualificazione urbanistica e architettonica della città. La passerella rappresenta dunque un tassello importante di tale progetto, che in questa come in altre occasioni ci vede collaborare con l'amministrazione comunale per rendere Gubbio sempre più vivibile e bella".

"Un intervento importante - sottolinea il Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati - che si inserisce in un'ampia e articolata visione della città". (ANSA).