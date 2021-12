Galatea Ranzi a Calvi con "In nome della madre" di De Luca

(ANSA) - CALVI DELL'UMBRIA (TERNI), 23 DIC - Galatea Ranzi sul palco del Teatro degli occhi, lo spazio multimediale pensato e ristrutturato dall'architetto e drammaturgo Amedeo Fago: l'attrice sarà in scena lunedì, alle 17 e alle 21, con "In nome della madre", tratto da un testo di Erri De Luca.

Lo spettacolo, una produzione Teatro Biondo di Palermo per la regia di Gianluca Barbadori, è integrato nell'epilogo da un frammento del libro "La faccia della nuvole", sempre di De Luca, nel quale Miriàm-Maria fa riferimento alla vita di Gesù fino alla crocifissione sul Monte Golgota. Con il linguaggio semplice della poesia, grazie ad un decennio di studi biblici e del Talmud e allo studio degli storici romani, lo scrittore napoletano fa riflettere credenti e non credenti.

"In nome del Padre - afferma De Luca - inaugura il segno della croce. In nome della madre s'inaugura la vita. L'adolescenza di Miriam/Maria smette da un'ora all'altra. Un annuncio le mette il figlio in grembo. Qui c'è la storia di una ragazza, operaia della divinità, narrata da lei stessa. Qui c'è l'amore smisurato di Giuseppe per la sposa promessa e consegnata a tutt'altro.

Miriam-Maria, ebrea di Galilea, travolge ogni costume e legge.

Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla. Ha taciuto. Qui narra la gravidanza avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta schiusa del suo grembo. La storia resta misteriosa e sacra, ma con le corde vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille". (ANSA).