Drive-through Assisano al "Palaeventi" S. M. Angeli

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 DIC - Domenica 26 dicembre il drive-through del Distretto dell'Assisano si trasferirà presso la nuova sede del "Palaeventi" di Santa Maria degli Angeli, in via Antonio Fogazzaro.

Dal giorno successivo, lunedì 27 dicembre, il Palaeventi - annuncia l'Usl Umbria 1 - ospiterà anche il punto vaccinale territoriale attualmente ubicato a Bastia Umbra in via del Lavoro 5. Restano invariati gli orari di apertura dei servizi.

Lo spostamento è stato predisposto - viene spiegato - "per migliorare i servizi e la fruibilità dei luoghi e degli spazi".

(ANSA).