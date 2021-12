Coletto ai cittadini, fate massima attenzione

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Alla luce della "crescita esponenziale" dei contagi covid in Umbria, l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, raccomanda ai cittadini "la massima attenzione nell'adottare tutte le misure di prevenzione per preservare, in particolare durante le festività, dal contagio se stessi, i propri familiari e amici".

"In caso di sintomatologia o contatto con persone positive, in attesa di essere presi in carico dal Servizio di igiene e sanità pubblica, è necessario l'isolamento nella propria abitazione, dove possibile, lontano dagli altri familiari" sottolinea in una nota.

Coletto consiglia inoltre a chi riceve un referto di un tampone positivo, "di isolarsi, avvertire il medico di famiglia e, in attesa di essere presi in carico dal Servizio di sorveglianza, nei limiti del possibile, ricreare la rete dei contatti avuti entro le 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi riconducibili all'infezione da Covid". (ANSA).