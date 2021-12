ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, record casi ma pochi ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Un nuovo picco nella somministrazione di terze dosi di vaccino Covid, 7.336 nell'ultimo giorno ma anche un numero di nuovi casi che mai era stato registrato dall'inizio della pandemia, 933. Sono numeri record quelli fatti segnare dall'Umbria il 23 dicembre.

Nella regione la pressione sul sistema sanitario è però nettamente inferiore rispetto al precedente picco dei contagi giornalieri, registrato l'11 novembre del 2020 con 783 nuovi casi. Allora infatti c'erano infatti 423 ricoverati negli ospedali, 350 in più di ora (cinque l'aumento rispetto a mercoledì). Con 69 posti occupati da pazienti positivi al virus nelle terapie intensive (invariate nelle 24 ore), 61 in più.

Nettamente diverso anche il quadro dei morti per il Covid.

Erano stati otto l'11 novembre del 2020, contro nessuno dell'ultimo giorno. Anche il numero degli attualmente positivi è oggi circa la metà, 5.374 contro 10.789.

Un quadro delineato anche nel rapporto degli epidemiologi della Regione. La curva, come pure la media mobile a sette giorni, mostra un trend in "forte aumento" rispetto alle settimane precedenti. L'incidenza mobile per 100.000 abitanti al 22 dicembre è pari a 306.

L'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni aumenta, attestandosi ad un valore di 2,1.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età conferma - secondo i report - tassi superiori alla media regionale tra coloro che hanno età compresa tra tre e 44 anni, in salita per tutte le classi d'età.

I tassi si mantengono inferiori ai 100 casi per 100.000 abitanti solo nella classe d'età 80-89 anni.

Complessivamente gli epidemiologi parlano di un aumento in tutti i Distretti.

Si conferma anche un "lieve ma costante aumento" nell'impegno ospedaliero regionale (al 22 dicembre 67 ricoveri di cui otto in terapia intensiva), mentre si registrano nella settimana 13-19 dicembre due decessi legati al virus. (ANSA).