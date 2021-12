Agabiti, risorse per 34 milioni da Cabina Pnrr sisma

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - "Risorse per 18 milioni 760.000 euro destinate a interventi di rigenerazione urbana, 5 milioni 600.000 per le strade comunali e 10 milioni per impiantistica sportiva e ciclovie sono state assegnate all'Umbria nell'ambito della Cabina di coordinamento integrato, misure per la riqualificazione urbana e le infrastrutture delle aree dei crateri 2009 e 2016 previste dal Fondo nazionale complementare al Pnrr sisma": lo annuncia l'assessore regionale alla Programmazione, sport e turismo Paola Agabiti. "Si tratta di una mole consistente di risorse per oltre 34 milioni di euro che potrà giocare un ruolo decisivo per la ripartenza dei territori del cratere umbro" ha aggiunto l'assessore.

"La realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana - ha spiegato Agabiti in una nota - consentiranno di ripristinare e rifunzionalizzare edifici e spazi dei centri abitati e di sostenerne lo sviluppo. Le opere infrastrutturali sono fondamentali per garantire collegamenti migliori e più efficienti tra i diversi territori, così come le ciclovie rappresentano un tratto essenziale di questa area in termini di fruizione turistica e sostenibilità. Da un punto di vista sociale - ha concluso Agabiti - l'impiantistica sportiva rappresenta un importante elemento di socializzazione, anche questa da ricostruire dopo il sisma, per le comunità locali".

(ANSA).